Песков оценил шансы Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но при определенных условиях, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Если Эрдоган может использовать свое влияние для того, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства — по минскому комплексу мер, договоренностям Парижа — то это можно будет только приветствовать», — отметил официальный представитель президента РФ.

Он отметил, что стороны планируют провести телефонный разговор, в рамках которого по желанию Эрдогана может быть затронута тема Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет быть посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции стать посредником между Киевом и Москвой.