Аксенов пригрозил ответственностью «штампующим» в Киеве уголовные дела против россиян

Люди, занимающиеся на Украине «штамповкой» уголовных дел в отношении российских граждан, должны быть привлечены к ответственности, заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Еще одна правовая пустышка от киевского режима: на Украине собрались заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. В марте 2014 года Денис Валентинович поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину. Думаю, что пора уже привлекать к ответственности тех, кто штампует подобные незаконные дела в отношении российских граждан», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что украинская «прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя» направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего ВМС страны. В релизе ведомства имя фигуранта дела не отображено, однако речь идет об упомянутом Денисе Березовском. Его обвиняют в государственной измене, а также в создании и руководстве преступной организацией (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины).