Путин заявил, что «Талибан*» контролирует ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» контролирует ситуацию в Афганистане, сообщает телеканал «Россия 24».

«Надо помочь афганскому народу. Надо разблокировать деньги. Хотя бы для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов. <...> Можно целевым образом это разблокировать, тогда деньги не пойдут на оружие», — предложил Путин.

Кроме того, российский президент посетовал, что пример Афганистана не смог оказать влияние на западных коллег.

«Мы видим, с одной стороны, что многие наши партнеры говорят: «Да, мы ошиблись, нельзя было вести себя так в Афганистане». Но продолжают себя так вести в других регионах мира. К сожалению, этот тяжелый пример афганский почти ничему не учит», — заявил Путин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова оценила результаты войны США в Афганистане.