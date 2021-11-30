Журналист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции

Французский журналист Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2022 года, сообщает Le Figaro.

«Мои дорогие соотечественники, <...> Время не реформировать Францию, а спасти ее. Я решил баллотироваться в президенты. Да здравствует республика, и особенно — да здравствует Франция!», — сказал Земмур в видео, опубликованном в соцсетях.

Земмур обладает определенной популярностью во Франции благодаря своей работе в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на телеканалах France 2 и CNews. Он использует крайне-правые высказывания, и его резкие заявления зачастую приводят к скандалам. К примеру, он утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационные власти якобы защищали французских евреев, что резко противоречит реальным фактам.

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль. До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон.