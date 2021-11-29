Грушко обвинил НАТО в искусственном нагнетании ситуации в Черном море

Заместитель главы МИД России Александр Грушко РФ заявил, что Россия встревожена ситуацией в Черном море, которую искусственно нагнетает Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в акватории Черного моря наблюдается все больше попыток обеспечить присутствие неприбрежных государств, но Россия исходит из того, что в регионе будет действовать режим конвенции Монтрё.

«Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность», — подчеркнул Грушко.

По его словам, разговоры о милитаризации Крыма являются преувеличением, так как флот и армия находятся в регионе с «екатерининских времен» и Россия может отвечать на угрозы безопасности согласно сформулированной еще в царской России формуле «Армия и флот», а также добавившимся ВКС РФ.

«Российское военное присутствие было мощным во все время — это был фактор мира и безопасности», — отметил Грушко.

Ранее глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что в этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО, среди них Arleigh Burke, USS Porter и другие, и в этом регионе альянс создает «скоординированную эскалацию напряжения».

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что НАТО «настырно и демонстративно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам, ломая механизмы для диалога со страной.