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Союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Союзники Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поздравили Азербайджан с победой во Второй карабахской войне, следует из итоговой декларации 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в столице Туркмении Ашхабаде. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

К заявлению саммита присоединись страны-члены ОДКБ Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Они вместе с участниками ОЭС поздравили азербайджанское правительство и народ этой страны «с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны».

В документе отмечается, что эта победа в вооруженном конфликте с Ереваном «проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в кавказском регионе через установление добрососедских отношений».

Кроме того, в заявлении также содержится призыв инвестировать в проекты восстановления на территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин подарил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви.

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