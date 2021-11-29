Союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте

Союзники Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поздравили Азербайджан с победой во Второй карабахской войне, следует из итоговой декларации 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в столице Туркмении Ашхабаде. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

К заявлению саммита присоединись страны-члены ОДКБ Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Они вместе с участниками ОЭС поздравили азербайджанское правительство и народ этой страны «с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны».

В документе отмечается, что эта победа в вооруженном конфликте с Ереваном «проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в кавказском регионе через установление добрососедских отношений».

Кроме того, в заявлении также содержится призыв инвестировать в проекты восстановления на территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин подарил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви.