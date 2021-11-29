Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава Минтруда заявил о «подскочивших» зарплатах бюджетников 00:48
Замгендиректора по безопасности ЦСКА: спросите у полиции, почему задерживают... 00:41
Искусственный интеллект займется анализом психики россиян по соцсетям 00:40
Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов НХЛ всех времен 00:32
Вышел новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта» по «Звездным... 00:31
Агутин расcказал, что написал Градскому в последнем сообщении 00:22
В квартире с мертвой парой из Владивостока нашли наркотики 00:18
В Киргизии потребовали отмены результатов выборов 00:17
Хавбек «Рубина» сломал ногу в матче РПЛ с «Динамо» 00:11
«Вашингтон» победил «Каролину» благодаря шайбам Овечкина... 28.11.2021, 23:55

Президент Киргизии заявил о возможном привлечении к ответственности ЦИК

close
100%
РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем Facebook прокомментировал сбой, который произошел в работе Центральной избирательной комиссии страны.

«Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК», — заявил глава государства.

Он также отметил, что если случилось вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал.

«Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал «сбой» и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать», — написал Жапаров в соцсети.

Ранее ряд политических партий Киргизии потребовали отменить итоги выборов в парламент страны и провести расследование массовых нарушений в ходе предвыборной кампании. Из-за сбоя, который произошел 28 ноября на сайте ЦИК, при подсчете голосов уменьшилось число победивших партий.

Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии проходят по смешанной системе. Борьба за 54 мандата развернута по партийным спискам, еще на 36 мест в парламенте претендуют кандидаты по одномандатным округам. По партийным спискам на выборах состязаются 21 партия, которые должны преодолеть 5-процентный барьер.

По результатам обработки первых бюллетеней в фавориты вышли 10 партий, среди которых три провластные партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 26,45%, «Ишеним» («Вера») с 21,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,6%. 5-процентный барьер также преодолели три оппозиционные партии — «Альянс» с 13,83%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 10,8% и «Ата-Мекен» («Отечество») — 6,15%.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть