Президент Киргизии заявил о возможном привлечении к ответственности ЦИК

Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем Facebook прокомментировал сбой, который произошел в работе Центральной избирательной комиссии страны.

«Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК», — заявил глава государства.

Он также отметил, что если случилось вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал.

«Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал «сбой» и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать», — написал Жапаров в соцсети.

Ранее ряд политических партий Киргизии потребовали отменить итоги выборов в парламент страны и провести расследование массовых нарушений в ходе предвыборной кампании. Из-за сбоя, который произошел 28 ноября на сайте ЦИК, при подсчете голосов уменьшилось число победивших партий.

Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии проходят по смешанной системе. Борьба за 54 мандата развернута по партийным спискам, еще на 36 мест в парламенте претендуют кандидаты по одномандатным округам. По партийным спискам на выборах состязаются 21 партия, которые должны преодолеть 5-процентный барьер.

По результатам обработки первых бюллетеней в фавориты вышли 10 партий, среди которых три провластные партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 26,45%, «Ишеним» («Вера») с 21,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,6%. 5-процентный барьер также преодолели три оппозиционные партии — «Альянс» с 13,83%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 10,8% и «Ата-Мекен» («Отечество») — 6,15%.