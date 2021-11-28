Наталья Поклонская показала, как выглядит ее выходное утро в Кабо-Верде

Посол России в островном государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская сняла видео о том, как она проводит свой выходной день. Дипломат выложила кадры в своем аккаунте в Instagram.

«Вот так проходит мое выходное утро», — подписала она видеоролик.

О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Поклонская заявила, что продолжит свою дипломатическую работу в случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из страны.

Так она ответила на заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что российского дипломата по прибытии в Кабо-Верде «упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».