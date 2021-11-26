Зеленский назвал свои главные ошибки на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная ошибка на посту главы государства — это доверие к людям в кадровых вопросах, а также недостаточно решительные действия в отношениях с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов.

«Доверие — это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. <...> Вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка», — сказал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер считает своей ошибкой действия в отношениях с РФ, в которых нужно было «больше рисковать».

«Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ему стыдно за эпизод украинской разведки» с операцией по задержанию сотрудников ЧВК «Вагнер». По его словам, операция должна была пройти на борту самолета «Турецких авиалиний». Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран. Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Президент подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.