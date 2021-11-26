В правительстве ФРГ прокомментировали слова Меркель о возможных санкциях против РФ

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга заявил, что введенные в отношении России санкции стали ценой за подрыв независимости Украины, передает РИА «Новости».

«Можно видеть по прошлым годам, что стало ценой, которую было нужно, так сказать, заплатить: европейские санкции. Это цена, когда, конечно, и политический климат между ЕС и Россией явственно ухудшился в эти годы со времени аннексии Крыма», — сказал политик.

По его словам, в Берлине озабочены тем, что до сих пор не была проведена встреча министров иностранных дел «нормандского формата», и «это связано с позицией России». При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать искать диалог.

Ранее сообщалось, что врио канцлера Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз демонстрировать единство в украинском конфликте, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в урегулировании.

15 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США обсуждают с европейскими союзниками возможность введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.