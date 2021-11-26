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В Кремле рассказали, планирует ли Путин посетить Кемерово после ЧП на шахте в Кузбассе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует посещать Кемеровскую область после трагической гибели горняков на шахте в Кузбассе. Об этом он сообщил журналистам.

«Он [и. о. главы МЧС Александр Чуприян — прим. «Газеты.Ru»] непосредственно занимается сейчас организацией спасательных работ. Он исполняет обязанности руководителя важного ведомства. Пока планов у Путина посетить Кемерово нет. Там сейчас очень горячая пора», — сказал он.

Ранее Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, орденами мужества.

До этого МЧС опубликовало имена горноспасателей, погибших при проведении поисково-спасательных работ в шахте «Листвяжная». Среди погибших: Алексей Рылов, Олег Носанчук, Евгений Земцев, Андрей Назаров и Александр Аникин.

Трагедия в шахте произошла утром 25 ноября. В результате аварии считались погибшими 52 человека, в том числе горноспасатели, которые спустились под землю за шахтерами. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

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