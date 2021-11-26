В Крыму считают, что США координируют рост напряженности в Черном море

США и НАТО сознательно усиливают напряженность на территории Черного моря, об этом РИА «Новости» заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море. Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями», — сказал Форманчук.

Ранее российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, зашедшим в акваторию Черного моря.

16 ноября Черное море покинул другой эсминец США — USS Porter. Согласно данным Минобороны России, 12 ноября совместно с штабным кораблем Mount Whitney и танкером John Lenthall судно находилось в юго-западной части Черного моря и продолжало движение в западном направлении.

Также российские радары за сутки засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что НАТО «настырно и демонстративно» приближает свою военную инфраструктуру к границам России, ломая механизмы для диалога со страной.