Путин уволил главу ФСИН Калашникова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

В документе отмечается, что решение вступает в силу с момента подписания.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Людмила Нарусова совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой разработали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность в отношении силовиков, которые издеваются и пытают задержанных и осужденных.