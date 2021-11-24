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Путин и Мишель договорились разрешить миграционный кризис на границе Польши

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны договорились как можно скорее разрешить миграционный кризис на основе норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что власти США и Евросоюза собираются вводить новые санкции против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. Об этом заявила специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

До этого Лукашенко в интервью «Би-би-си» заявил, что в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предлагал ей забрать две тысячи беженцев с белорусской-польской границы, разместив их в Мюнхене. Президент Белоруссии добавил, что если ЕС не хочет решать проблему миграционного кризиса, то Минск решит ее самостоятельно.

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