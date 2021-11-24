ЕС призвал Москву отменить закон о доступе товаров из Донбасса в РФ

Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на российский рынок, следует из распространенного 24 ноября заявления представителя внешнеполитической службы ЕС.

С позиции ЕС, соответствующий закон направлен на дальнейшее отделение от Украины временно неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, что противоречит целям минских соглашений.

Как утверждают в Брюсселе, подобные односторонние меры Москвы «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля».

В Евросоюзе предупредили, что это может усилить напряженность и закрепить статус-кво, затрудняя будущий процесс реинтеграции.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в середине ноября. Правительству было поручено в течение месяца принять ряд мер, смягчающих условия допуска на российские рынки товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.