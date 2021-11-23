Сторонники QAnon почти месяц ждут в США воскрешения Кеннеди

В американском Далласе несколько десятков сторонников движения QAnon более трех недель продолжают ожидать «появления» погибшего в 1999 году Джона Кеннеди-младшего, на котором он якобы должен объявить об участии в президентской гонке вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2024 году. Об этом сообщает Dallas Morning News.

Отмечается, что на этот раз слухи о возможном пришествии Кеннеди-младшего связаны с годовщиной убийства его отца, президента США Джона Кеннеди, произошедшего там же, в Далласе, 22 ноября 1963 года.

Первая встреча сторонников QAnon произошла 2 ноября, где они так же ожидали встречи с Джоном Кеннеди-младшим, однако тогда она не произошла.

QAnon постулируют, что истеблишмент скрывает заговор сатанистов-педофилов в демократической партии, который должен вскрыть Дональд Трамп. Поддерживающие это движение верят и в другие необычные теории, в рамках которых, в частности, постулируется, что Трамп — до сих пор президент США, или что он — «Царь Царей» из Откровения Иоанна Богослова.