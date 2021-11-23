В Польше предложили «формулу борьбы» с Россией

Экс-сенатор и бывший евродепутат от Польши Богдан Пенк назвал способы «запугать Россию». Об этом он сказал беседе с Polskie Radio.

«Надо быстро вооружаться. <…> Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь», — заявил экс-парламентарий.

По словам политика, укрепление оборонного потенциала является приоритетной задачей для Варшавы. Кроме того, он рассчитывает на усиление присутствия США в Восточной Европе.

Пенк также высказал мнение, что если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус страны «однозначно был бы выше».

Ранее председатель польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ ведет гибридную войну против его государства.

Он считает, что Россия ведет многоступенчатую гибридную войну сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании напряженности возле польско-белорусской границы и в Варшаве. Политик выразил мнение, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин специально создали миграционный кризис на польской границе, а также помогали оппозиции, которая симпатизирует белорусским мигрантам.

До этого обозреватель Ежи Любах в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie написал, что Россия испытывает «страх» перед союзом Польши и Украины.