Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полеты в Мексику для россиян могут подешеветь на 20-30% 17:36
Тарасова: Милохин в прокате с Медведевой ничего не боится, это очень по-мужски... 17:36
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в России 17:34
Назарбаев сложит с себя полномочия главы правящей партии Казахстана 17:31
Долина вспомнила, как в детстве отец порвал ее вещи 17:31
Сестра покончившего с собой пассажира самолета рассказала об их семье 17:30
Власти Молдавии направят «Газпрому» письмо 17:29
Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня 17:28
Милохин представил полную версию своей новой песни с «Мумий Троллем» в прокате... 17:28
Медведева поцеловала Милохина в губы на съемках «Ледникового периода» 17:23

В Польше предложили «формулу борьбы» с Россией

Польский политик назвал способы «запугать Россию»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-сенатор и бывший евродепутат от Польши Богдан Пенк назвал способы «запугать Россию». Об этом он сказал беседе с Polskie Radio.

«Надо быстро вооружаться. <…> Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь», — заявил экс-парламентарий.

По словам политика, укрепление оборонного потенциала является приоритетной задачей для Варшавы. Кроме того, он рассчитывает на усиление присутствия США в Восточной Европе.

Пенк также высказал мнение, что если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус страны «однозначно был бы выше».

Ранее председатель польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ ведет гибридную войну против его государства.

Он считает, что Россия ведет многоступенчатую гибридную войну сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании напряженности возле польско-белорусской границы и в Варшаве. Политик выразил мнение, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин специально создали миграционный кризис на польской границе, а также помогали оппозиции, которая симпатизирует белорусским мигрантам.

До этого обозреватель Ежи Любах в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie написал, что Россия испытывает «страх» перед союзом Польши и Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть