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Посольство США в Болгарии осудило признание президентом страны Крыма российским

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Посольство США в Болгарии выразило «глубокую обеспокоенность» словами президента Румена Радева о российской принадлежности Крыма, пишет «Военное обозрение».

«Соединенные Штаты, G7, Европейский союз и НАТО всегда были едины в выражении своей позиции, которая заключается в том, что Крым остается украинским, несмотря на продолжающуюся российскую оккупацию», — цитирует издание заявление посольства.

Американские дипломаты отметили, что они не признавали и никогда не признают стремление России узаконить «захват» полуострова.

Россия подобные обвинения последовательно отвергает.

Ранее во время дебатов перед выборами на пост президента Румен Радев заявил, что «в настоящий момент Крым русский». 21 ноября во втором туре он выиграл выборы, набрав 66,67% голосов по итогам подсчета 99% бюллетеней.

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