Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле отказались комментировать новые гипотезы по гибели «Курска» 14:07
Инстасамка выходит замуж после второй помолвки 14:05
Володин предложил ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД 13:59
Песков прокомментировал законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность... 13:58
Бывший пресс-секретарь Нетаньяху дал против него показания в суде 13:58
В Кремле оценили сообщения в СМИ о подготовке военной операции против... 13:58
Песков пояснил возможность внесения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок 13:57
Американский журналист раскритиковал катание Щербаковой: она просто машет руками 13:56
Пользователи сети назвали пророческими предсказания из журнала 1997 года 13:54
Семин прокомментировал назначение нового президента в РПЛ 13:48

В СНБО заявили об обещании западных стран помочь Украине в случае «нападения» России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинские партнеры на Западе пообещали оказать стране максимальное содействие в случае, если Россия организует «наступление». Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Укринформ».

«Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — объяснил Данилов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что, по его мнению, Москва стремится «максимально ослабить» Киев и дестабилизировать обстановку внутри страны.

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию американской разведки о том, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию Украины. Он отметил, что РФ в настоящее время осуществляет «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться» и готова выступать в начале следующего года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть