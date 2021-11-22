В СНБО заявили об обещании западных стран помочь Украине в случае «нападения» России

Украинские партнеры на Западе пообещали оказать стране максимальное содействие в случае, если Россия организует «наступление». Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Укринформ».

«Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — объяснил Данилов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что, по его мнению, Москва стремится «максимально ослабить» Киев и дестабилизировать обстановку внутри страны.

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию американской разведки о том, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию Украины. Он отметил, что РФ в настоящее время осуществляет «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться» и готова выступать в начале следующего года.