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Российские военные восстановят железную дорогу до киргизской авиабазы Кант

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Военнослужащие России отремонтируют 500-метровый участок железной дороги, ведущей на базу Кант (Киргизия), сообщает агентство К24 со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

«Необходимо отремонтировать около 500 м железнодорожного полотна, заменить более 400 железобетонных шпал и уложить 35 т рельсов», — говорится в сообщении.

Авиабаза Кант входит в инфраструктуру сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ. Задача сил, расположенных на базе, — контролировать воздушное пространство над Средней Азией, обеспечивать авиационную поддержку подразделения сухопутных войск ОДКБ и безопасность воздушных границ Киргизии.

Кроме того, авиабазу усиливают комплексами ПВО.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не будет размещать на своей территории авиабазу США. По его словам, Киргизии хватит и одной базы — российской Кант.

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