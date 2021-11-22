Российские военные восстановят железную дорогу до киргизской авиабазы Кант

Военнослужащие России отремонтируют 500-метровый участок железной дороги, ведущей на базу Кант (Киргизия), сообщает агентство К24 со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

«Необходимо отремонтировать около 500 м железнодорожного полотна, заменить более 400 железобетонных шпал и уложить 35 т рельсов», — говорится в сообщении.

Авиабаза Кант входит в инфраструктуру сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ. Задача сил, расположенных на базе, — контролировать воздушное пространство над Средней Азией, обеспечивать авиационную поддержку подразделения сухопутных войск ОДКБ и безопасность воздушных границ Киргизии.

Кроме того, авиабазу усиливают комплексами ПВО.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не будет размещать на своей территории авиабазу США. По его словам, Киргизии хватит и одной базы — российской Кант.