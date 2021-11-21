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В Кремле ответили на заявления разведки США о возможном вторжении России на Украину

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заявления США о якобы готовящемся вторжении России на Украину являются «искусственно нагнетаемой истерикой», которая может привести к провокациям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Этого (провокаций - прим. ред.) нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал представитель российского президента.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности вторжения России на территорию Украины в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада. При этом возможность нападения связали с погодными условиями.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников также писала о том, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину. Разведывательные службы Соединенных Штатов и Великобритании уверены в том, что президент России Владимир Путин якобы рассчитывает получить контроль над большей частью Украины или дестабилизировать страну, чтобы установить там пророссийское правительство.

Россия не раз опровергала подобные утверждения, называя их алармистскими, а Песков подчеркивал, что они являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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