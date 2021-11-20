Депутат Госдумы Шеремет счел резолюцию Конгресса США по выборам в РФ вмешательством

Создание проекта резолюции Конгресса США о непризнании итогов выборов президента России 2024 года, если на них победит нынешний глава государства Владимир Путин, говорит о том, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире и боятся враги. Такое мнение выразил в разговоре с РИА «Новости» депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство. С другой стороны, это знак для всех россиян, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мировом сообществе и боятся наши враги», — заявил депутат, добавляя, что американские власти страшит сильная, независимая и развивающаяся Россия.

По его словам, властям США хотелось бы видеть Россию слабой, но «президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит».

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам политиков, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Вашингтона. Однако документ в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции, подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, и американская сторона должна сделать то же по отношению к РФ.