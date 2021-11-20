Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Финский политолог назвал абсурдом возможное строительство заграждений на границе... 20:33
Умер экс-посол Ирана в США и ухажер Элизабет Тейлор Ардешир Захеди 20:28
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ 20:20
Российская фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше 20:10
Погибшего в ДТП автоблогера Губденского неоднократно лишали прав 20:09
Спикеру Сената Польши Гродзкому прислали посылку со взрывчаткой 20:00
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере 19:53
Футболист «Барселоны» завершит карьеру из-за проблем с сердцем 19:45
В Федерации автоспорта Дагестана прокомментировали гибель президента организации... 19:32
Прокуратура начала проверку после ДТП, в котором погиб блогер Губденский 19:25

Депутат Госдумы Шеремет счел резолюцию Конгресса США по выборам в РФ вмешательством

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Создание проекта резолюции Конгресса США о непризнании итогов выборов президента России 2024 года, если на них победит нынешний глава государства Владимир Путин, говорит о том, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире и боятся враги. Такое мнение выразил в разговоре с РИА «Новости» депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство. С другой стороны, это знак для всех россиян, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мировом сообществе и боятся наши враги», — заявил депутат, добавляя, что американские власти страшит сильная, независимая и развивающаяся Россия.

По его словам, властям США хотелось бы видеть Россию слабой, но «президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит».

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам политиков, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Вашингтона. Однако документ в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции, подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, и американская сторона должна сделать то же по отношению к РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть