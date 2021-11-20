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В МИД рассказали о положительных переменах в отношениях с США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио России» рассказала о положительных переменах в отношениях с Соединенными Штатами.

«Да, у нас остается глобальный визовый вопрос... остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример. Предлагаю смотреть и видеть картину объективно», — сказала дипломат.

Одним из таких примеров она назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН 3 ноября.

Захарова выразила мнение, что еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и США вместе представят мировому сообществу подобный программный документ.

Накануне стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

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Отношения России и США
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