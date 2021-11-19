Посольство России ответило на идею конгрессменов США не признавать Путина президентом

В посольстве России в США рекомендовали американским конгрессменам, которые предложили перестать считать президента России Владимира Путина главой государства после 2024 года, «заняться ситуацией у себя дома». Об этом посольство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

«Ни к чему, кроме как к выставлению себя в нелепом виде, это не приведет. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», — заявили в посольстве.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.