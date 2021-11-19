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Бутина назвала предложение конгрессменов о непризнании Путина после 2024 года «ограниченным тявканием»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Предложение конгрессменов не признавать итоги президентских выборов в России, на которых, в случае выдвижения, может победить Владимир Путин, вызваны необходимостью произвести впечатление на американских избирателей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Речь идет о таких действиях США из-за их собственного бессилия. Людям нужно что-то сказать своим избирателям, а сказать нечего, поэтому это похоже на достаточно ограниченное по своим возможностям тявкание», — сказала Бутина.

Она добавила, что «заклятые друзья» за океаном могут принимать «какие угодно резолюции», однако право определять, «что является законным на территории России, а что нет», принадлежит исключительно гражданам РФ.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

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