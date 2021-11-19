Во Франции назвали Лукашенко «диктатором, привыкшим к захвату заложников»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал главу Белоруссии Александра Лукашенко как диктатора, захватившего заложников. Об этом он сказал в интервью газете Monde.

«<...> [Президент РФ] Владимир Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил гнусную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор», — подчеркнул министр.

Ле Дриан отметил, что к ситуации на польско-белорусской границе необходимо относиться, как «к организованной и циничной провокации», разрешение которой «требует новых санкций» против властей Белоруссии. Министр призвал к твердости и солидарности с теми странами Европы, которые попали под манипуляции.

Среди называвших Лукашенко диктатором ранее были кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.