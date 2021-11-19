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В Совфеде резолюцию США о президенте России назвали вмешательством в дела страны

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров прокомментировал внесенный в конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Джабаров подчеркнул, что американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года.

«Никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннюю политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов», — отметил сенатор СФ.

Он подчеркнул, что «нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам».
Джабаров добавил, что выборы президента собственного государства является суверенным правом народа России.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

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