Песков: Путин и Лукашенко по итогам переговоров не нашли выхода из миграционного кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пути выхода из миграционного кризиса найдены не были.

«Оба президента выразили озабоченность в связи с агрессивными действиями польских правоохранителей в отношении мигрантов. Конечно, для нахождения решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, нужно продолжать контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — сказал он.

Главы России и Белоруссии провели телефонный разговор днем 19 ноября. Они обсуждали миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, Лукашенко информировал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.