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Песков назвал «нелепым» проект конгрессменов США о непризнании Путина президентом после 2024 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект резолюции Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года является неприемлемым, а также вмешательством во внутренние дела страны.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся — приходит. Это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

По словам Пескова, подобные инициативы конгрессменов США неприемлемы и являются вмешательством во внутренние дела России, и только россияне могут определять, кто и когда может быть главой государства.

«Только россияне могут определять кто и когда может быть президентом РФ, ни одна другая страна или парламентарии не имеют права претендовать на это», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что депутаты Госдумы или парламентарии не оставят без внимания эту настолько «неудачную инициативу».

«Мы видим, что они [депутаты] уже реагируют. Беспрецедентная законотворческая деятельность американских конгрессменов не укладывается в рамки международных отношений», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. По их мнению, поправки в Конституцию РФ от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Отмечается, что данная резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

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