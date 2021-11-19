Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Школьнику из Якутии, просившего корову у Путина, ответили чиновники 12:29
Президент Казахстана рассказал подробности о возможном строительстве АЭС 12:28
В Совфеде предложили ужесточить наказание за пытки заключенных 12:28
Эксперт Мураховский: Россия размажет новые ЗРК Польши «тонким слоем по польской... 12:25
Умер звездный фотограф и режиссер клипов Дэвида Боуи Мик Рок 12:19
Останки редкого беззубого динозавра найдены в Бразилии 12:16
Ургант и Хрусталев высмеяли признание Рашкина в убийстве лося 12:15
Германия стала лидером по числу смертей на дорогах 12:12
В Минобрнауки заявили, что вузам не грозит полный переход на дистанционное... 12:10
Украина направит $640 млн на укрепление границы с Россией и Белоруссией 12:06

В Госдуме назвали провокацией резолюцию США о президенте России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании президента РФ Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает RT.

«Это не что иное, как провокация и вмешательство во внутренние дела России. Это какая-то очередная пиар-акция американских горе-политиков. Их действия просто не поддаются объяснению, потому что это абсурд. Остается только сожалеть, что сегодня у американского политического истеблишмента есть такие деятели», — подчеркнул Чепа.

По его словам, маловероятно, что резолюцию в конечном счете примут, но в случае, если это произойдет, то она не будет иметь никакого значения.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть