В Госдуме назвали провокацией резолюцию США о президенте России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании президента РФ Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает RT.

«Это не что иное, как провокация и вмешательство во внутренние дела России. Это какая-то очередная пиар-акция американских горе-политиков. Их действия просто не поддаются объяснению, потому что это абсурд. Остается только сожалеть, что сегодня у американского политического истеблишмента есть такие деятели», — подчеркнул Чепа.

По его словам, маловероятно, что резолюцию в конечном счете примут, но в случае, если это произойдет, то она не будет иметь никакого значения.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.