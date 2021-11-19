В Совфеде рассказали о последствиях принятия резолюции США о непризнании выборов в РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал о последствиях принятия конгрессом США резолюции о непризнании президентских выборов в России 2024 году, если на них пойдет Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобная резолюция цинична и бессмысленна, а ее принятие приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона.

При этом сенатор выразил уверенность, что подобный документ не будет одобрен.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

Сам Путин заявлял, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2024 году. По словам главы государства, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.