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В Совфеде рассказали о последствиях принятия резолюции США о непризнании выборов в РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал о последствиях принятия конгрессом США резолюции о непризнании президентских выборов в России 2024 году, если на них пойдет Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобная резолюция цинична и бессмысленна, а ее принятие приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона.

При этом сенатор выразил уверенность, что подобный документ не будет одобрен.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

Сам Путин заявлял, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2024 году. По словам главы государства, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.

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Отношения России и США
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