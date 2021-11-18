Признавшийся в убийстве лося Рашкин приехал на заседание Думы

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, прибыл в Госдуму и участвует в пленарном заседании. Об этом «Газете.Ru» рассказали в аппарате фракции.

«Валерий Федорович [Рашкин] сейчас на заседании. Он прибыл на него, как и все остальные депутаты нашей фракции. Пока никакого отстранения нет», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал «Газете.Ru», что предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности и дать показания Следственному комитету.

«Никто не препятствует законному, полноценному расследованию. Никто не скрывается, никуда не бежит, никто не уклоняется», — сказал Зюганов.

Политик отметил, что даже после опубликованного Рашкиным признания, что именно он выстрелил в лося во время охоты, партия намерена продолжить начатое расследование и вынести свое решение. Накануне Генпрокуратура внесла представление в Госдуму о лишении Рашкина неприкосновенности.

В конце октября Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области, в багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Тогда депутат отрицал причастность к гибели животного и заявил, что нашел тушу в лесу, однако 18 ноября опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося.