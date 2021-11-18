Болтон предложил США найти виллу для Лукашенко в обмен на отстранение от власти

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон озвучил свой вариант отстранения президента Белоруссии Александра Лукашекно. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Болтон выразил мнение, что США и Евросоюз «допустили ошибку», сосредоточившись лишь на том, что Лукашенко подавлял демонстрации оппозиции.

«Опасность в том, что при продолжении оппозиционных протестов, если Лукашенко окажется не в состоянии самостоятельно авторитарно править в Белоруссии, его запасной план — позвать на помощь русских», — поделился своими опасения бывший советник Дональда Трампа. Он считает, что у президента России Владимира Путина есть желание «вернуть Белоруссию полностью».

В качестве альтернативы Болтон призвал власти задуматься о том, как отстранить Лукашенко от власти, поискав при этом ему «хорошую виллу на Ривьере».

Болтон работал советником экс-президента США Дональда Трампа с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года.

Ранее «Газета.Ru» передавала опасения Болтона о том, что «Талибан» (организация запрещена в России) может захватить власть в Пакистане и получить доступ к 150 ядерным боеголовкам.