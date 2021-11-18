Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кулеба заявил, что в публикации РФ переписки по нормандском саммит нет «ничего... 13:29
Палеонтологи опровергли обнаружение переходного вида между ящерицами и змеями 13:29
Меган Маркл рассказала о зубах дочери и трудностях в начале карьеры 13:28
Путину доложили об успешной стрельбе «Цирконом» в Белом море 13:28
Бывший партнер Ковбы по «Крыльям Советов» назвал неожиданной его смерть 13:27
Чиновник-энтузиаст возвращается в кресло в тизере нового «Последнего... 13:25
Ученые выяснили, на сколько маски снижают риск заразиться COVID-19 13:20
Миллиардер дал совет по выживанию на пенсии 13:20
В Госдуме прокомментировали возможное снятие неприкосновенности с депутата... 13:19
В США выставили на продажу замок с бриллиантами за $35 млн 13:17

Болтон предложил США найти виллу для Лукашенко в обмен на отстранение от власти

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон озвучил свой вариант отстранения президента Белоруссии Александра Лукашекно. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Болтон выразил мнение, что США и Евросоюз «допустили ошибку», сосредоточившись лишь на том, что Лукашенко подавлял демонстрации оппозиции.

«Опасность в том, что при продолжении оппозиционных протестов, если Лукашенко окажется не в состоянии самостоятельно авторитарно править в Белоруссии, его запасной план — позвать на помощь русских», — поделился своими опасения бывший советник Дональда Трампа. Он считает, что у президента России Владимира Путина есть желание «вернуть Белоруссию полностью».

В качестве альтернативы Болтон призвал власти задуматься о том, как отстранить Лукашенко от власти, поискав при этом ему «хорошую виллу на Ривьере».

Болтон работал советником экс-президента США Дональда Трампа с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года.

Ранее «Газета.Ru» передавала опасения Болтона о том, что «Талибан» (организация запрещена в России) может захватить власть в Пакистане и получить доступ к 150 ядерным боеголовкам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть