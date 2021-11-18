В Верховной раде предрекли Зеленскому тюрьму вместо второго срока

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после окончания срока его полномочий. Об этом сообщает портал «Страна».

«У него не будет второго срока, а срок будет один — продолжительный, его он проведет на тюремной параше», — сказал украинский парламентарий.

Другой же депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко выразил надежду, что Зеленский сдержит слово и сам не пойдет на второй срок, а украинский народ выберет более эффективного президента.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на вопрос о шансах президента на второй срок сказала, что это «нужно у нашего умного народа спросить».

Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов 2019 года. Тогда во втором туре кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,15% голосов избирателей, а его соперник Петр Порошенко — 24,52%. Очередные выборы президента Украины состоятся в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Зеленского о том, что его старшая дочь против того, чтобы он шел на второй срок.