Ярош посчитал распад России «делом одного поколения»

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал распад России делом одного поколения. Видео его интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки Алеси Бацман.

«Трудно сказать когда, но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989-м я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится», — сказал Ярош. Он добавил, что этому могут поспособствовать, например, внутренние противоречия и конфликты.

Так, Ярош уверен, что «Китай уже практически владеет Дальним Востоком и Сибирью и вырубает там тайгу», а мусульманский фактор в России — мина замедленного действия, «которая в любой момент может взорваться». «Мы видим, какое влияние имеет тот же [глава Чечни Рамзан] Кадыров на Северном Кавказе», — сказал советник главкома ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об обращении Яроша с призывом к гражданам страны быть готовыми к «защите государства». По его мнению, в ближайшее время» Украине потребуется «военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал».