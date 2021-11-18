Дипломат Огрызко заявил, что Запад проявил слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой

Свое возмущение тем, как страны Запада отреагировали на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, выразил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом сообщает портал NV.ua.

Западные лидеров проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой, считает Огрызко. Он также обратил внимание на телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона своему российскому коллеге Владимиру Путину.

«Фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня это загадка», — прокомментировал экс-министр их разговор.

По мнению дипломаты, сейчас на плечи Киева легло обязательство объяснить Франции и Германии, «что они не правы».

Ранее Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и миграционный кризис. Стороны согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Французский президент выразил солидарность с Польшей в ситуации с мигрантами и заявил о готовности помочь ей при необходимости. Кроме того, президенты обсудили Украину, Ливию и Мали.