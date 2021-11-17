В ООН указали на неспособность «Талибана»* противостоять ИГ*

Глава миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность в связи с тем, что представители радикального движения «Талибана» (организация, запрещенная ООН), находящиеся у власти в стране, не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства» (организация запрещена в России) на территории государства. Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Еще одним крупным негативным событием стала неспособность «Талибана» пресечь экспансию «Исламского государства»», — сказала Лайонс.

В конце октября афганские СМИ сообщали, что боевики ИГ стали захватывать населенные пункты в центральной части Афганистана.

Также стало известно, что Пакистан оказывает помощь «Талибану (организация запрещена в России)» в борьбе с «Исламским государством».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Игоря Моргулова заявил, что в Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, поскольку на территории государства еще действуют боевики ИГ.

До этого эксперты объяснили политические разногласия талибов и игиловцев в Афганистане.