Захарова: заявления НАТО о наращивании сил России призваны скрыть активность альянса

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не исключает, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об активности России на границе с Украиной призваны скрыть активность альянса у российских границ. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter МИДа.

«Подобные заявления о повышенной военной активности делаются для того, чтобы скрыть или оправдать собственные действия или собственные приготовления», — сказала Захарова.

Ранее министры обороны Великобритании и Украины заявили о сотрудничестве для противодействия угрозы со стороны России. В совместном заявлении они опровергли намерения «окружить» Российскую Федерацию и «быть враждебными» по отношению к ней.

До этого Столтенберг заявил, что Россия якобы концентрирует войска на границе Украины. Он также потребовал, чтобы РФ прекратила поддерживать «боевиков» в Донбассе. При этом генсек отметил, что НАТО не видит непосредственной угрозы странам альянса в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия ни на кого не собирается нападать, но и «расслабляться» не намерена из-за действий иностранных партнеров.