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В МИД России назвали обращение Польши с мигрантами на границе антигуманным

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией антигуманно. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, трансляция которого проводилась на YouTube-канале RT.

«Помимо того, что они и так пришли не от хорошей жизни, так их еще поливают водой на холоде, и это холод, который для них непривычен, и это женщины и дети, так их еще поливают каким-то газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу, и так далее», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в отношении мигрантов проводят кампанию по психологической отработке: против них используют громкоговорители, запугивают и устрашают.

При этом информационная кампания в СМИ, которая не предоставляет возможности прямого обращения этих людей, защиты их позиции, а «нацелена только на одно - на подтверждение подходов и защиты правильности действий соответствующих властей, которые принимают в отношении этих людей вот те антигуманные меры, которые мы наблюдаем», рассказала официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова осудила Запад за отношение к кризису с мигрантами.

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