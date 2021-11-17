Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин назвал помехой лишнюю бюрократию при выходе новых лекарств на рынок 15:55
В Италии набирают популярность «раскрещивания» 15:55
Экс-игрок ЦСКА: если Карпин уйдет, ему этого не простят ни ребята, ни Россия 15:54
Мигранты встали на колени на границе с Польшей 15:54
Путин призвал регулировать использование генетических данных человека 15:52
Бритни Спирс потребовала посадить свою мать в тюрьму 15:50
В Великобритании предрекли начало всемирной гонки вооружений в космосе 15:46
«Тинькофф Страхование» и Mitsubishi запустили проект бесплатной помощи автомобилистам... 15:45
Кехман снял с репетуара МХАТа «Чудесного грузина» с Бузовой 15:43
Видео россиянина, придумавшего, как спрятать сосиску от жены, набрало 42 млн... 15:42

Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина стремится саботировать минские договоренности и готова спровоцировать инциденты в надежде, что Запад ей поможет.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что, как говорил Остап Бендер, «заграница нам поможет», — объяснил министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Он подчеркнул, что «всякого рода страшилками» про российскую угрозу Украина, разрушая минские соглашения, «пользуется откровенным попустительством покровителей» в ряде европейских стран, кого они активно просят о содействии. Лавров также назвал самопровозглашенные ЛНР и ДНР единственной стороной, которая готова исполнять договоренности «нормандской четверки».

В ходе той же пресс-конференции российский министр опроверг заявления западных коллег о политическом давления России на Молдавию в ходе переговоров по газу.

Ранее МИД Украины направил российским дипломатам ноту протеста из-за недавнего указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть