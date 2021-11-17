Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина стремится саботировать минские договоренности и готова спровоцировать инциденты в надежде, что Запад ей поможет.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что, как говорил Остап Бендер, «заграница нам поможет», — объяснил министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Он подчеркнул, что «всякого рода страшилками» про российскую угрозу Украина, разрушая минские соглашения, «пользуется откровенным попустительством покровителей» в ряде европейских стран, кого они активно просят о содействии. Лавров также назвал самопровозглашенные ЛНР и ДНР единственной стороной, которая готова исполнять договоренности «нормандской четверки».

В ходе той же пресс-конференции российский министр опроверг заявления западных коллег о политическом давления России на Молдавию в ходе переговоров по газу.

Ранее МИД Украины направил российским дипломатам ноту протеста из-за недавнего указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».