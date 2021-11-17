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Bloomberg: одна шальная пуля может стать причиной войны c Россией на границе Польши

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Stanislaw Zaryn/Twitter

Миграционный кризис на белорусско-польской границе может привести к вооруженному столкновению с участием России. Об этом в статье для Bloomberg заявил публицист Андреас Клут.

По его мнению, если Москва и Минск захотят пойти на эскалацию конфликта, то им будет легко это сделать.

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь», — пишет Клут.

Обозреватель добавил, что в случае начала перестрелки между пограничниками Польши и Белоруссии, стороны конфликта могут обратиться за помощью к своим союзникам — Белоруссия формально обратится к России, а Польша активизирует договорные обязательства НАТО.

В заключении Клут подчеркнул, что США, НАТО, Евросоюз и их партнеры должны сделать все необходимое для того, чтобы убедить Россию «не повышать ставки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши являются попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую».

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