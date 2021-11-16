Генсек НАТО заявил о солидарности с Польшей на фоне миграционного кризиса

Североатлантический альянс солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает издание Poland In.

«НАТО глубоко обеспокоено пограничным кризисом, вызванным тем, что Беларусь вытесняет ближневосточных мигрантов через свою границу в Польшу», — сказал Столтенберг в Брюсселе перед встречей с министрами обороны ЕС.

Столтенберг также заявил, что НАТО полностью поддерживает Польшу в кризисе, и обвинил Лукашенко в использовании мигрантов для ведения гибридной войны против других стран.

«Это фактически ставит под угрозу жизнь мигрантов. И это способ использовать людей в качестве инструмента в гибридной атаке на другие страны», — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс мониторит ситуацию на границах России и Украины, а также продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку.