ЕС уличил Польшу в незаконном назначении судей

Европейский суд признал практику назначения правительством Польши судей противоречащей законодательству ЕС, сообщает Euronews.

По мнению суда Люксембурга, тот факт, что правительство Польши может назначать судей региональных судов в суды более высокой инстанции, а также отстранять их без объяснения причин, содержит риски политического контроля за судебными решениями.

«Учитывая, что министр юстиции совмещает должность генерального прокурора, у которого есть полномочия назначать судей, возникают разумные сомнения в беспристрастности этих судей при рассмотрении уголовных дел», — говорится в сообщении.

Примечательно, что с просьбой оценить законодательство о назначении судей в ЕС обратился польский суд.

Ранее сообщалось, что в Польше продолжается судебное разбирательство над тремя активистками, которые расклеивали в 2019 году плакаты, изображающие Деву Марию с ореолом в цветах флага ЛГБТ. Девушек обвиняют в нарушении статьи 196 польского УК об оскорблении религиозных чувств.