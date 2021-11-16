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Ким Чен Ын посетил только что построенный город на границе с Китаем

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Associated Press

Лидер КНДР впервые за месяц появился на публике, пишет издание Outlook.

Город Самджион находится у подножия горы Пэкту, которая в государственной идеологии фигурирует как «духовный центр революции» в стране — именно оттуда Ким Ир Сен, основатель Северной Кореи, совершал партизанские вылазки против японских захватчиков.

Северокорейский лидер «выразил удовлетворение» ходом строительства и назвал город олицетворением «железной воли» процветания его страны.

По словам Ким Чен Ына, за четыре года в новом населенном пункте были построены тысячи домов и административных зданий, дороги и энергосистема.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и заявил, что власти страны должны сделать улучшение условий жизни граждан одним из своих приоритетов.

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