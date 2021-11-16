В Минске заявили, что действия польских военных на границе не поддаются логике

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что действия польских военных на границе не поддаются логике, а военный атташе Польши уехал. Об этом сообщает «БелТА».

«К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации», — подчеркнул министр обороны.

По его словам, вероятно, Варшава хочет втянуть в проблему с беженцами весь Евросоюз.

«На контакт с нами не идут. Мы направляли запрос провести консультации. До сих пор нет ответа. Наш атташе вызывался в польское военное ведомство на прошлой неделе, где были предъявлены необоснованные обвинения в наш адрес», — сказал Хренин.

Минску ответили, что якобы белорусские военные нарушили государственную границу и вошли вглубь. Однако никаких доказательств не было предоставлено.

«Диалога нет. В результате их военный атташе просто собрался и уехал: в отпуск или куда, не знаю», — заключил глава Минобороны Белоруссии.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Также Минобороны Польши опубликовало видеозапись столкновений с мигрантами.