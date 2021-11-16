Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета

Президент Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Государственного совета Российской Федерации. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Часть членов президиума Госсовета исключены, другие же наоборот вошли в орган. Так, из состава исключены 10 человек, включая губернатора Приангарья Игоря Кобзева, губернатора Магаданской области Сергея Носова, губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, главу Севастополя Михаила Развожаева и других.

Включены в президиум Госсовета: полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Калужской области Владислав Шапшу, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также глава государства подписал указ, которым назначает Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика».

Ранее Путин заявил о готовности российского народа защитить отечество.