На Украине считают, что Путин и Медведев унизили Зеленского своими статьями

Президент Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев унизили Владимира Зеленского своими статьями об Украине. Такое мнение выразил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный в беседе с Espreso.

«Обратите внимание, как быстро россияне загнали его (Зеленского. — прим. ред.) в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ», — указал дипломат изданию.

При этом Бессмертный назвал Зеленского двоечником, так как тот «не знает ответов на элементарные вопросы», чтобы ответить на оскорбления.

Дипломат уверен, что Зеленский обязан найти ответы на озвученные российскими политиками вопросы, так как Киев якобы воюет с Москвой.

«Создается впечатление, что украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую», — указал бывший посол.

Ранее Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ответ на нее с украинской стороны все-таки пришел. Это сделал бывший президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что украинская нация сформировалась давно и не имеет проблем с собственной идентичностью.