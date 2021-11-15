Президент Эстонии созывает совет по гособороне из-за «гибридной атаки» Белоруссии

Президент Эстонии Алар Карис созвал совет по гособороне, чтобы обсудить «гибридный кризис, созданный Белоруссией», и ситуацию в области региональной безопасности, сообщает портал Postimees.

Заседание совета состоится 16 ноября.

Совет национальной обороны Эстонии является консультативным органом при президенте Эстонии, в его состав входят председатель эстонского парламента, премьер-министр и главы министерств Эстонии. Совет обсуждает и выносит заключение по вопросам национальной обороны.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что страна планирует разместить на границе с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы избежать «гибридной атаки». В ведомстве опасаются, что мигранты из Белоруссии могут проникнуть на территорию Эстонии через Россию.

Эстония стала стягивать полицию к восточной границе страны из-за миграционного кризиса. По словам генерального директора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера, Белоруссия проводит «глобальную гибридную атаку».

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые стремятся попасть в Европу.