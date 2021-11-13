МИД ФРГ «не видит признаков» того, что Крым может выйти из состава России

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что нет оснований для снятия антироссийских санкций ЕС, введенных после начала конфликта на Украине, сообщает газета Rheinische Post.

Политик напомнил о вхождении Крыма в состав России и о том, что на востоке Украины продолжается конфликт.

«Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода. Нет оснований прекращать санкции», — отметил Маас.

Кроме того, он «не видит признаков», что Крым может выйти из состава РФ.

11 октября Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его. Санкции были введены и против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Этот «черный список» является частью трех пакетов санкций, которые ЕС ввел против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, которые были продлены в июле до 31 января 2022 года, и санкциями против отдельных граждан и компаний Крыма.