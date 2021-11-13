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Лукашенко рассказал о своих отношениях с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко охарактеризовал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их братскими и теплыми.

«Мы с ним на «ты» всегда... Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно»., — рассказал Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Белорусский лидер отметил, что прошлый год стал уроком для них обоих.

«Как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются», — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что прошлый год еще больше сблизил его и его российского коллегу, и добавил, что ему сложно назвать вопрос, в котором бы их оценки не совпадали.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял президент Владимир Путин. Он также отметил, что у российских политиков многому можно научиться.

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